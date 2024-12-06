Семшов ответил, считает ли «Зенит» главным фаворитом на чемпионство

Российский тренер Игорь Семшов поделился мнением о чемпионских перспективах «Зенита».

По мнению специалиста, пока рано отдавать золотые медали «сине-бело-голубым».

— Отрыв небольшой. Если бы было 10 очков, тогда да. А сейчас есть неожиданные результаты и все плотно, — приводит слова Семшова портал «РБ Спорт».

После 17 туров «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, имея в копилке 39 очков. Отрыв от идущего на втором месте «Краснодара» составляет один балл.

В ближайшем туре подопечные Сергея Семака примут тольяттинский «Акрон». Встреча состоится 7 декабря, начало — в 16:30 по мск.