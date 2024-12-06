Назначен судья на матч «Краснодар» - «Локомотив»

На выходных пройдут матчи восемнадцатого тура Российской премьер-лиги. Это будет последний игровой день чемпионата в 2024 году – дальше наступит зимнее межсезонье.

Центральным в программе восемнадцатого тура будет матч между «Краснодаром» и «Локомотивом». Согласно опубликованной РФС информации, назначение на эту игру получила судейская бригада Василия Казарцев. В случае необходимости главный рефери будет получать сигналы от Сергея Карасёва (ВАР), которому поможет Роман Сафьян (АВАР).

Матч «Краснодар» - «Локомотив» пройдёт в воскресенье, 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.