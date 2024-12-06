Пономарёв не верит в победу ЦСКА над «Факелом»

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем матче чемпионата России между «армейцами» и «Факелом».

По мнению эксперта, ЦСКА придется тяжело в последней игре перед паузой, ведь «Факелу» очень нужны очки.

— Сможет ли ЦСКА победить? Команде главное играть в свой футбол, спокойно и без нервов. Но в победу я не верю, — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Матч 18-го тура чемпионата России «Факел» - ЦСКА пройдет в воскресенье, 8 декабря. Старт поединка запланирован на 16:30 по мск.

Стоит напомнить, что в первом круге команды сыграли вничью, не забив ни одного гола за 90 минут.