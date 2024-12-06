«Всё идёт к тому, что ЦСКА станет середняком» — Масалитин

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на трансферный бан столичного клуба.

Ранее стало известно, что ФИФА наложила запрет для ЦСКА на регистрацию новичков до 2026 года.

«Все идет к тому, что ЦСКА станет середняком. На сегодняшний день по составу это команда с третьего по шестое место, а может и на седьмое откатиться», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

После 17 туров ЦСКА находится на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 28 очков.

В ближайшем туре «армейцы» сыграют на выезде с воронежским «Факелом». Встреча между командами пройдет 8 декабря.