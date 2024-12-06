Голенков высказался о трансфере в «Спартак» или ЦСКА

Форвард «Ростова» Егор Голенков высказался об информации о потенциальном переходе в московский «Спартак» или ЦСКА.

«Я всё узнавал из новостей, скидывал агенту. Ничего конкретного не было», - передает слова российского нападающего телеканал «Матч ТВ».

Трансферная стоимость 25-летнего форварда оценивается в 2,5 миллиона евро. Срок действующего трудового соглашения между футболистом и «Ростовом» рассчитан до конца 2026 года.

В нынешнем сезоне Голенков принял участие в 19 поединках «жёлто-синих». Нападающий отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.