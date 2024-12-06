Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «железнодорожников» Алексею Батракову и предстоящем матче с «Краснодаром».

- Кто для вас фаворит в предстоящем матче «Краснодара» с «Локомотивом»? Обе команды подошли к игре после обидных поражений.

- Говорить сейчас о предпочтениях сложно. Просто потому, что обе эти команды проиграли в прошлом туре. Победа в заключительном туре перед зимней паузой важна для обоих соперников, и оба будут хотеть выиграть. Очень многое будет зависеть от того, кто как пережил свое поражения и какие выводы сделал для того, чтобы выйти из этой непростой ситуации. Важна предыгровая подготовка, а усилия будут прилагаться с обеих сторон.

- Можно ли сказать, что у обоих клубов сейчас спад?

- Такой вывод можно сделать, потому что последние матчи эти команды провели неудачно. Это если есть результат, значит, все нормально, а у «Краснодара» и «Локомотива» идут серии очковых потерь. А в целом, спады бывают у всех команд на разных этапах дистанции. Этого не избежать. Но сейчас не об этом надо думать, потому что те поражения и недоборы очков – уже в прошлом. Сейчас важно просто учесть свои ошибки в тех матчах и стараться их не допустить.

- У «Локомотива» спад пришелся на спад игры у Батракова. Этот футболист стал настолько важен для команды, и она зависит от него?

- Каждый игрок в составе важен. Поэтому нельзя делать акцент на ком-то одном. Не может один футболист решать все на поле. Это ведь коллективная игра. Нельзя говорить, что когда Батраков забивал, то «Локомотив» всегда выигрывал, а сейчас игрок не забивает, поэтому идут неудачи. Может быть, у него и есть какой-то спад, но ему еще расти и расти. Впереди будет еще много разных моментов. Батракову также надо делать анализ своей игры, как и всей команде.

- Пишут, что «Манчестер Сити» интересуется Батраковым. Верите, что Алексей может заинтересовать такой клуб?

- Не вижу смысла комментировать неподтвержденную клубом информацию. Это не корректно. Когда мы узнаем, что такое предложение есть, тогда можно рассуждать на эту тему. А слухам не хочется верить.

- Но клуб не станет афишировать переговоры, даже если они будут идти.

- Если клубу предложили хорошие и конкретные условия, и предложение устраивает и клуб, и футболиста, тогда почему они не могут это объявить? Могут.

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- Если проследить за карьерой Гвардиолы, то футболисты такого плана его всегда привлекали, ведь игра его команды строится именно на умных, техничных игроках. Батраков бы ему подошел в этом плане?

- В любом случае лучше говорить о конкретике. А предполагать можно многое. Не только Гвардиоле, всем нравятся техничные футболисты, которые забивают и отдают пасы.

- Смог бы Батраков заиграть в таком серьезном клубе, или он пока не достиг такого уровня?

- Надо посмотреть, как он себя проявит в нынешнем чемпионате. А для того, чтобы выйти на уровень «Манчестер Сити», нужно время. Важно будет пройти через многое моменты, чтобы созреть, повзрослеть набраться опыта. А потом все может быть.

Елена Григорьевская