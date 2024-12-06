Ещё два клуба России получили запрет на трансферы от ФИФА

Если говорить о российских клубах, то не только ЦСКА получил от ФИФА запрет на регистрацию новых футболистов. Осуществлять трансферы запретили также «Химкам» и «Кубани».

Трансферный бан «Химок» рассчитан на три ближайших окна – на текущую зиму, следующее лето и следующую зиму. Что касается запрета «Кубани», то сроков нет – он действует до снятия.

Ранее в ЦСКА озвучивали причину трансферного бана от ФИФА. В клубе завесили, что до открытия зимнего окна регистрации в Российской премьер-лиге вопрос будет решён.

Отметим, что российский футбол уже почти три года находится под санкциями УЕФА и ФИФА. Российские клубы и сборные не выступают в официальных международных турнирах.