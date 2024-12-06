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Гуренко сравнил Батракова с Модричем эксклюзив

06 Декабря 2024 • 14:58 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
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08.12 19:30

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «железнодорожников» Алексею Батракову и предстоящем матче с «Краснодаром». 

- Кто для вас фаворит в предстоящем матче «Краснодара» с «Локомотивом»? Обе команды подошли к игре после обидных поражений.

- У «Краснодара» есть небольшое преимущество в виде домашнего поля и своих болельщиков. Плюс все понимают, как тяжело логистически туда добираться. А так сейчас обе команды находятся не в самом лучшем психологическим состоянии и далеко не на пике форме. У них идет спад. 

- У «Локомотива» спад пришелся на спад игры у Батракова. Этот футболист стал настолько важен для команды, и она зависит от него?

- Я бы не сказал, что у Алексея спад. У журналистов то Дзюба был каким-то спасителей, то сейчас Батраков стал. Надо больше понимать в футболе. Взять матч со «Спартаком». Там была грубая ошибка Лантратова. После этого «Локомотиву» удалось забить два мяча и сделать счет 3:2. Дело не в Батракове, просто нельзя допускать такие ляпы в обороне. Может быть, одна ошибка за сезон, но не в каждом же матче так косячить в защите. А с «Химками»! Сколько у гостей было моментов? Было видно, что «железнодорожники» тяжело двигаются. Может, под конец года накопилась психологическая усталость, не знаю. Нет игровой легкости, уверенности. Если ты пропускаешь пять голов от «Спартака» и три от «Химок», при чем тут Батраков?

- От него ждут голов.

- Это один из винтиков в общем механизме. По игре я не видел, чтобы он выпадал в том же матче с «Химками». Когда надо, он отдавал пасы, обстоял, отрабатывал в обороне. К нему нет вопросов. Посмотрите, что творится в обороне. Если команда пропускает восемь мячей в двух матчах, при чем тут Батраков?

- Со «Спартаком» Алексей тоже не выпадал из игры?

- Я не смотрел весь матч, но видно, что парень свой уровень держит. Понятно, что будут более яркие матчи и менее. Спад бывает. Но он бывает и у опытных ребят. По мне он последний, к кому бы я предъявлял какие-то претензии.

- Пишут, что «Манчестер Сити» интересуется Батраковым. Верите, что Алексей может заинтересовать такой клуб?

- Я бы исходил из его мышления на поле. Еще годик-два ему стоило бы окрепнуть в РПЛ и набраться сока. В таком клубе, как «Манчестер Сити», самое сложное – справиться психологически. Если  у него это получится, он может стать очень сильным футболистом европейского уровня. По манере игры, его характеристикам и тому, как он действует на поле, Алексей мне напоминает Модрича. Он не опорный, не десятка. Он игрок, который ищет пространство, чувствует, где надо опуститься ниже и сыграть в обороне. Батраков не по возрасту играет очень зрело.  

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- Если проследить за карьерой Гвардиолы, то футболисты такого плана с такими скиллами его всегда привлекали, ведь игра его команды строится именно на умных, техничных ребятах.

- Такие футболисты всех привлекают. Парень чувствует футбол, когда надо включиться в атаку, когда в обороне отработать. Это не каждому дано и нельзя натренировать. Это или есть, или нет. Его талант в том, что он чувствует игру. Бартакова, например, нельзя сравнивать с Пиняевым. У них разные позиции на поле, но каждый занимает свое место. 

Елена Григорьевская

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