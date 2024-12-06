В «Зените» прокомментировали новость об отказе от двух игроков «Бешикташа»

Александр Медведев, который является председателем правления петербургского «Зенита», прокомментировал информацию об отказе от подписания двух футболистов стамбульского «Бешикташа» - Жедсона Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова.

«Не было такого», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Бешикташ» обсуждали подписание вышеназванных игроков за 27,5 миллиона евро.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице. На счету подопечных Сергея Семака 39 набранных баллов. В следующем матче «Зенит» на домашнем поле примет тольяттинский «Акрон». Игра пройдет в субботу, 7 декабря.