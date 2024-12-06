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Сутормин — о Карпине: «Я бы посмотрел на него в «Боруссии»

06 Декабря 2024 • 14:49 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
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07.12 16:30

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин высказался о перспективах наставника команды Валерия Карпина.

«Для какого клуба Карпин — готовый тренер? Ха-ха! Слушай, а я бы посмотрел на него, например, в «Боруссии», — приводит слова Сутормина Sport24.

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года с перерывом. Стоит сказать, что с 2021 года Карпин также работает в сборной России.

После 17 туров «Ростов» находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 23 набранных очка.

Соперником дончан в следующем туре станут самарские «Крылья Советов». Игра пройдет 7 декабря.

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