Экс-тренер «Спартака» высказался об игроках «на выход» в зимнее трансферное окно

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, кто может покинуть московский клуб в зимнюю паузу.

«Вот пишут, что Игнатов хочет уйти. Есть ребята, которым сейчас нет места в стартовом составе, а молодому и перспективному игроку нужна игровая практика. Это нормальный процесс, надо просто отдавать в аренду футболистов, у которых нет постоянной игровой практики. Не обязательно их продавать, нужно делать так, чтобы они играли», - сказал Гладилин.

7 декабря «Спартак» проведёт заключительный матч в календарном году. В рамках 18-го тура РПЛ «красно-белые» на своём поле примут «Пари НН». За прямой трансляцией следить можно здесь, а стартовый свисток прозвучит – в 14:00 мск.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает третье место, набрав 34 очка.