Сергеев: «С «Зенитом» выдал лучший матч года»

Центрфорвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев подвел итоги 2024 года.
«Этот год был очень тяжёлым для меня. Весной мало играл, в Самаре долго не забивал. Против «Зенита» получилось выдать, наверное, матч года. Приятно было сделать дубль, хотя мог и хет-трик», - передает слова нападающего «Чемпионат».
Напомним, что «Крылья Советов» на выезде победили «Зенит» со счетом 3:2.
После 17 туров чемпионата России самарская команда набрала 18 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем матче «Крылья Советов» на выезде померяются силами с «Ростовом». Игра пройдет в субботу, 7 декабря.
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