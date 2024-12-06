Сергеев: «С «Зенитом» выдал лучший матч года»

«Этот год был очень тяжёлым для меня. Весной мало играл, в Самаре долго не забивал. Против «Зенита» получилось выдать, наверное, матч года. Приятно было сделать дубль, хотя мог и хет-трик», - передает слова нападающего «Чемпионат».