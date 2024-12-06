Канчельскис — о Соболеве: «Роль запасного игрока может сломать его окончательно»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве.

Канчельскис заявил, что Соболеву нужно больше игровой практики, ведь он не в том возрасте, чтобы играть по десять минут.

«Понятно, что он переходил в «Зенит», чтобы получить новый вызов, но пока как-то не получается. А роль запасного игрока может сломать его окончательно», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, Соболев стал игроком «Зенита» в августе. За это время он принял участие в десяти матчах чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.