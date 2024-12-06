В Испании верят в Абаскаля

Журналист Diario AS Хосе Антонио Эспина высказался о перспективах экс-наставника «Спартака» и «Гранады» Гильермо Абаскаля.

«Уверен, что Абаскаль продолжит тренерскую карьеру — он еще молод, чтобы заканчивать после неудачи. Тем более что в России Гильермо набрался опыта, он неплохой специалист», — приводит слова Эспины «РБ Спорт».

Российскому зрителю 35-летний Абаскаль известен по работе в «Спартаке», который он возглавлял почти два года. После РПЛ в июле испанец стал наставником «Гранады», но был уволен из клуба уже через два месяца.

Стоит сказать, что ранее Абаскаль работал на нескольких должностях в «Севилье».