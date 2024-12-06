Силкин объяснил, почему Лунёв — основной вратарь «Динамо»

Российский тренер Сергей Силкин, работавший в «Динамо», поделился комментарием об игре вратаря столичного клуба Андрея Лунёва.

По мнению специалиста, сейчас Лунёв без сомнений является первым голкипером «Динамо».

— Лещуку и Кудравцу чисто физически трудно с ним конкурировать, потому что это голкиперы совершенно разного уровня, — приводит слова Силкина Legalbet.

Напомним, «Динамо» подписало Лунёва перед стартом текущего сезона, заключив контракт на два сезона. В составе «бело-голубых» голкипер провёл 14 матчей в рамках Российской премьер-лиги, пропустил 16 голов и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.