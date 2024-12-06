В ЦСКА назвали причину трансферного бана от ФИФА

Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет отдел коммуникаций, дал комментарий по поводу решения ФИФА наложить на клуб трансферный бан на три периода регистрации. По словам Брейдо, санкции были наложены в рамках дела Чидеры Эджуке – ЦСКА до сих пор не рассчитался с «Херенвеном».

Ранее в ЦСКА уже говорили, что не отказываются платить за Эджуке, но хотят добиться и получения денег от «Вест Хэма» за трансфер Николы Влашича.

«После такого решения ФИФА мы не ожидаем иного исхода в нашем деле с «Вест Хэмом», должным нам около 20 миллионов. Если не платим мы и получаем бан, то – давайте быть последовательными – аналогичные санкции должны быть наложены и на «Вест Хэм», - написал Брейдо в «Телеграме».

Представитель ЦСКА подчеркнул, что предлагал «Херенвену» и «Вест Хэму» разные варианты расчёта. Так, например, английский клуб мог заплатить «Херенвену» часть долга ЦСКА. Впрочем, «Вест Хэм» на это не пошёл, ссылаясь на санкционный лист.

«Мы продолжаем делать всё для принятия последовательного решения от ФИФА и CAS в аналогичной ситуации в кейсе Влашича», - написал Брейдо.

Брейдо также отметил, что до открытия зимнего трансферного окна запрет с ЦСКА будет снят, то есть решение будет найдено.