ФИФА вынесла решение по ЦСКА. Московскому клубу запретили осуществлять трансферы на протяжении следующих трёх регистрационных периодов, то есть этой зимой, следующим летом и следующей зимой. Снова подписывать новичков «армейцы» могут только летом 2026 года, если санкции останутся в силе.

Запрет действует с 14 ноября, но информация была обнародована только сейчас.

Добавим, что после семнадцати туров Российской премьер-лиги ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице. В воскресенье, 8 декабря, команда Марко Николича сыграет против «Факела» на выезде. Это будет последний матч «армейцев» перед зимними каникулами.