Игрок «Локомотива» Ньямси — о спаде: «Мы все немного устали»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос о причинах спада команды в последних играх.

— Честно говоря, даже не знаю. Нам просто нужно стараться стать лучше к следующей игре. Думаю, мы все немного устали. Возможно, причина в этом, — приводит слова Ньямси Legalbet.

При этом футболист отметил, что нельзя называть оправданием усталость, нужно просто сделать правильные выводы.

Напомним, «Локомотив» уступил в трёх прошлых встречах с учетом чемпионата и Кубка России. Из-за неудачной серии подопечные Михаила Галактионова опустились на четвертое место в РПЛ и вылетели в Пути регионов национального Кубка.