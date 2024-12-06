Мостовой: «Краснодару» нужно вернуть Ивича»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что «Краснодару» нужно вернуть Владимира Ивича.

«Если «Краснодар» хочет что-то выиграть в своей истории, то им нужно вернуть Ивича. При Владимире команда смотрелась солидно. Это футбольный человек», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что «Краснодар» расстался с Ивичем в марте, а главным тренером был назначен Мурад Мусаев, под руководством которого команде удалось занять второе место.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Краснодар» идёт вторым, а в последнем матче перед зимним перерывом клубу Сергея Галицкого предстоит принять на своём поле «Локомотив».