Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин: «Динамо» будет сложно с «Химками»

06 Декабря 2024 • 13:52 Комментировать

Экс-игрок столичного «Динамо» Олег Терёхин поделился мыслями насчет грядущего противостояния между «бело-голубыми» и «Химками» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Динамо» будет сложно в матче с «Химками» - у динамовцев идёт спад и недобор очков, а химчане сейчас на подъёме. Не думаю, что потеря очков со стороны «Динамо» будет сенсацией», - передает слова Терёхина «Чемпионат».

Матч между «Динамо» и «Химками» состоится в воскресенье, 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают пятое место в таблице, а гости располагаются на 13-й позиции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Динамо Москва Олег Терёхин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала» В «Барселоне» объяснили решение по Левандовски Россия может сыграть с европейской сборной Бэйл назвал следующего победителя Лиги чемпионов - это не «Ливерпуль» и «Барселона» Ван дер Ваарт: «Я не видел члена Роналду!» Джикия назвал российский топ-клуб, в который хотел перейти
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен»
Спортивные новости
Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Московское «Динамо» в упорном матче переиграло на выезде СКА Корешков назвал преимущества Волкова, которые могут помочь ему победить Гана во втором бою ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Витязя» в КХЛ «Барыс» дома уступил «Спартаку», едва не отыгравшись с 0:3 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.12.24 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
1.30 5.20 9.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Декабря
14:40 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «С «Зенитом» выдал лучший матч года»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о Соболеве: «Роль запасного игрока может сломать его окончательно»
14:29 · Россия. Премьер-лига
В Испании верят в Абаскаля
14:24 · Россия. Премьер-лига
Силкин объяснил, почему Лунёв — основной вратарь «Динамо»
14:23 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА назвали причину трансферного бана от ФИФА
14:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Локомотива» Ньямси — о спаде: «Мы все немного устали»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Краснодару» нужно вернуть Ивича»
13:52 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Динамо» будет сложно с «Химками»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Юран отреагировал на заявление Федорищева о коррупции
13:37 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков прокомментировал интерес «Манчестер Сити» к Батракову
13:37 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Краснодар» после паузы не станет слабее»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Хотел бы остаться в «Ростове»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Хомуха вынес вердикт по трансферу Пьянича в ЦСКА
12:42 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «В матче с «Пари НН» всё зависит от «Спартака»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Краснодару» пора выигрывать»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Батракова прокомментировал интерес «Манчестер Сити»
12:22 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» Педро вспомнил о дубле «Спартаку»
12:07 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» предложил 8 миллионов евро за нового полузащитника
11:57 · Россия. Премьер-лига
Ари: «Торпедо» будет бороться за чемпионство в РПЛ»
11:48 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов дал оценку результату «Урала»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Жирков назвал лучшего российского игрока всех времён
11:35 · Россия. Премьер-лига
Мор: «В матче с «Пари НН» «Спартак» может проиграть только себе»
11:28 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака» высказался о матче «Краснодар» - «Локомотив»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Педро сравнил Глушенкова с бразильцами
11:10 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов высказался о спаде «Краснодара» и «Локомотива»
Все новости