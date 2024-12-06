Терёхин: «Динамо» будет сложно с «Химками»

Экс-игрок столичного «Динамо» Олег Терёхин поделился мыслями насчет грядущего противостояния между «бело-голубыми» и «Химками» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Динамо» будет сложно в матче с «Химками» - у динамовцев идёт спад и недобор очков, а химчане сейчас на подъёме. Не думаю, что потеря очков со стороны «Динамо» будет сенсацией», - передает слова Терёхина «Чемпионат».

Матч между «Динамо» и «Химками» состоится в воскресенье, 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают пятое место в таблице, а гости располагаются на 13-й позиции.