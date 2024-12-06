Юран отреагировал на заявление Федорищева о коррупции

Известный российский специалист Сергей Юран прокомментировал заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева насчет коррупции в Российской премьер-лиге.

«Я тренер, все, на этом закончено, спасибо», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

Ранее губернатор заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным злоумышленникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

После 17 туров Российской премьер-лиги самарская команда набрала 18 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. Подопечные Игоря Осинькина в следующем матче сыграют против «Ростова».