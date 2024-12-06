Кирьяков прокомментировал интерес «Манчестер Сити» к Батракову

Экс-футболист Сергей Кирьяков в разговоре с журналистами поделился мыслями насчет возможного трансфера полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Манчестер Сити».

«Прекрасно, что наших игроков ведут такие топ-клубы. Отличная информация. Все возможно в футболе, исключать нельзя. Эта информация может сделать серьезную историю», - передает слова специалиста Legalbet.

В нынешнем сезоне Батраков поучаствовал в 22 поединках «железнодорожников», записав на свой счет 11 забитых мячей и восемь голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в пять миллионов евро. Трудовой договор Алексея рассчитан до середины 2027 года.