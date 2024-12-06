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Губерниев: «Краснодар» после паузы не станет слабее»

06 Декабря 2024 • 13:37 Комментировать

Российский комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Краснодар» не станет слабее после зимней паузы.

«Я не думаю, что «Краснодар» после паузы станет слабее. Тем интереснее будет смотреть за концовкой чемпионата, она будет в высшей степени драматичной, как и в том году», - цитирует Губерниева Metaratings.

В последнем туре «Краснодар» на своём поле с разгромным счётом уступил «Спартаку» (0:3) и упустил возможность возглавить таблицу. Подопечные Мурада Мусаева занимают второе место, отставание от «Зенита» составляет один зачётный балл.

В следующем туре «Краснодар» примет на своём поле московский «Локомотив», а затем отправится на зимнюю паузу.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Губерниев
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