Сутормин: «Хотел бы остаться в «Ростове»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий на правах аренды в «Ростове», ответил на вопрос о своём будущем.

«Пока ни о каком продлении контракта речи не идёт. Зимой вернёмся к этому вопросу.

Где бы я хотел остаться? Если все пойдет как сейчас — в «Ростове», - цитирует Сутормина Sport24.

30-летний россиянин сыграл 18 матчей за «Ростов» в нынешнем сезоне, забил два гола и отметился одной результативной передачей. Контракт Сутромина с «Зенитом» истекает 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в полтора миллиона евро.

«Ростов» занимает седьмое место в Российской премьер-лиге.