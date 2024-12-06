Хомуха вынес вердикт по трансферу Пьянича в ЦСКА

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался касательно игры боснийского полузащитника Миралема Пьянича за московский ЦСКА.
«С Пьяничем ЦСКА откровенно не угадал. В РПЛ надо очень много двигаться из зоны в зону. Лучшие годы Пьянича позади, он не может эффективно действовать у своих ворот и у чужих», - передает слова эксперта Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Пьянич поучаствовал в шести поединках «армейского» коллектива, не отметившись голевыми действиями.
По итогам 17 туров чемпионата России ЦСКА набрал 28 баллов и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Следующий матч «армейцы» проведут против воронежского «Факела» 8 декабря.
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