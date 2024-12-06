Бушманов: «В матче с «Пари НН» всё зависит от «Спартака»

Экс-игрок столичного «Спартака» Евгений Бушманов поделился мыслями насчет предстоящего поединка между «красно-белыми» и «Пари НН» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«В матче с «Пари НН» всё зависит от «Спартака» и настроя команды. Если «красно-белые» подойдут правильно, то у «Пари НН» будут небольшие шансы, ведь «Спартак» сейчас на ходу», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Спартак» - «Пари НН» состоится на стадионе «Лукойл Арена» в субботу, 7 декабря, начало запланировано в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а нижегородцы располагаются на 12-й позиции.