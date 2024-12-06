Терёхин: «Краснодару» пора выигрывать»

Экс-футболист Олег Терёхин высказался о предстоящем поединке между «Краснодаром» и столичным «Локомотивом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«У «Краснодара» две ничьи и поражение - пора выигрывать! У «Локомотива» тоже спад, но «быки» фавориты, потому что играют дома. «Железнодорожникам» нужны очки, но команда не будет бороться за чемпионство», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

Матч «Краснодара» и «Локомотива» состоится в воскресенье, 8 декабря. Начало противостояния запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этой встречей «быки» занимают второе место в турнирной таблице, а «железнодорожники» находятся на четвертой строчке.