Агент Батракова прокомментировал интерес «Манчестер Сити»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на информацию о возможном трансфере игрока в «Манчестер Сити».

«Ко мне и в «Локомотив» из «Манчестер Сити» никто не обращался. Переход в АПЛ сейчас невозможен по политическим причинам», - высказался Кузьмичёв в интервью Metaratings.ru.

Батраков – воспитанник академии «железнодорожников». Алексей выступает за первую команду с января 2024 года. В активе полузащитника 12 забитых мячей и восемь голевых передач в 28 поединках текущего сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в пять миллионов евро.