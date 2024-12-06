Игрок «Зенита» Педро вспомнил о дубле «Спартаку»

Вингер петербургского «Зенита» Педро вспомнил о своем дубле в ворота московского «Спартака» в прошлом сезоне.

«Это было большое счастье, исполнение мечты! Это же ещё были мои первые голы за «Зенит» в официальных матчах. Считаю, второй мяч - самый красивый в моей карьере», - передает слова бразильца Metaratings.ru.

Трудовое соглашение бразильца с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в девять миллионов евро.

В текущем сезоне Педро поучаствовал в 24 поединках за петербургскую команду, записав на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи.