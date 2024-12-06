«Краснодар» предложил 8 миллионов евро за нового полузащитника

Атакующий полузащитник бразильского «Интернасьонала» Уэсли может продолжить карьеру в чемпионате России. Как информируют журналисты Globo Esporte, в подписании 25-летнего вингера заинтересован «Краснодар».

По данным источника, руководство «быков» предложило за футболиста восемь миллионов евро. Бразильскую сторону не устроила предложенная сумма. «Интернасьонал» хочет выручить с продажи Уэсли не менее десяти миллионов.

Полузащитник выступает за бразильский коллектив с февраля. Срок трудового договора между сторонами истекает в конце 2026 года. За «Интернасьонал» Уэсли провел 48 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.