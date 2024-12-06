Ари: «Торпедо» будет бороться за чемпионство в РПЛ»

Спортивный директор «Торпедо» Ари Феррейра высказался о целях московского клуба.

«Торпедо» будет за бороться за золото в чемпионате России. Впереди еще долгий путь, это наша цель», – приводит слова бразильского функционера Metaratings.

Напомним, что о назначении экс-футболиста московского «Спартака» и сборной России на пост спортивного директора «Торпедо» было объявлено 3-го декабря.

Нынешний сезон «Торпедо» проводит во втором по силе российском дивизионе, после 21-го тура «автозаводцы» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на два зачётных балла.