Григорий Иванов дал оценку результату «Урала»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов в разговоре с журналистами поделился мыслями о выступлении команды в первой половине сезона-2024/2025 Мелбет Первой лиги.

«Недоволен этим результатом. В ряде матчей меня не порадовала и наша игра. Были осечки. Хорошую оценку «Уралу» за первую часть сезона поставить не могу. Выступили мы посредственно», - передает слова Иванова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Урал» занимает третье место в турнирной таблице первого дивизиона. На счету екатеринбургского коллектива 37 баллов после 21 матча. Команда отстает от идущей первой калининградской «Балтики» на восемь очков.