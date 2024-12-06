Жирков назвал лучшего российского игрока всех времён

Бывший защитник национальной команды России и ряда топ-клубов РПЛ Юрий Жирков рассказал, кого считает лучшим российским футболистом в истории.

Как информирует пресс-служба РФС, Жирков сделал выбор в пользу экс-полузащитника московского «Спартака» и «Порту» Дмитрия Аленичева.

Стоит отметить, что Аленичев является единственным российским футболистом, который становился триумфатором Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Дмитрий забивал голы в финалах обоих турниров.

В составе сборной России Аленичев провел 55 поединков. Полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей.