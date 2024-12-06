Мор: «В матче с «Пари НН» «Спартак» может проиграть только себе»

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне эксперт Эдуард Мор высказал мнение о поединке «красно-белых» против «Пари НН» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Ничто не предвещает того, что «Пари НН» может навязать борьбу. «Спартак» на ходу и играет здорово. «Спартак» может проиграть эту игру только самому себе», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

В последнем матче спартаковцы на выезде крупно обыграли «Краснодар» со счетом 3:0. Поединок команды Деяна Станковича против «Пари НН» состоится в субботу, 7 ноября, стартовый свисток на «Лукойл Арене» прозвучит в 14:00 по московскому времени.