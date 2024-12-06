Ветеран «Спартака» высказался о матче «Краснодар» - «Локомотив»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов дал комментарий в преддверии поединка между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Оба клуба будут стремиться к победе. Сложно сказать, кто победит. «Краснодар» играет дома, поэтому у них преимущество своего поля. Но у «Локомотива» тоже есть шансы, чтобы набрать очки», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Краснодар» - «Локомотив» состоится в воскресенье, 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии 18-го тура чемпионата России «железнодорожники» занимают четвертое место, а «быки» располагаются на второй строчке.