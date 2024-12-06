Педро сравнил Глушенкова с бразильцами

Бразильский полузащитник «Зенита» Педро дос Сантос лестно высказался о своём одноклубнике Максиме Глушенкове.

«Очень техничный, умеет очень хорошо читать игру, я думаю, у него есть много качеств, которые есть у бразильцев, считаю его очень хорошим и квалифицированным игроком», - цитирует Педро Metaratings.

Глушенков, ставший одним из открытий прошлого сезона, перебрался в «Зенит» из «Локомотива» в июле, сумма трансфера составила чуть больше шести миллионов евро, за это время 25-летний полузащитник сыграл 13 матчей за питерцев, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

В последнем матче перед зимним перерывом «Зенит» примет на своём поле «Акрон».