Корнаухов высказался о спаде «Краснодара» и «Локомотива»

Бывший игрок московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о «Краснодаре» и московском «Локомотиве» в преддверии встречи команд в рамках 18-го тура чемпионата России.

«Я бы по последним матчам не сказал, что у «Краснодара» что‑то надломилось. У «Локомотива» пошли качели. В последних матчах простые потери, ошибки, вратарь перестал выручать. Баланс нарушен», - высказался Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч состоится на стадионе в Краснодаре в воскресенье, 8 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. После 17 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 38 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Железнодорожники» с 34 очками находятся на четвертой строчке.