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Педро: «Соболев очень сильный футболист»

06 Декабря 2024 • 11:06 Комментировать
Зенит
...
Акрон
1 1.20 X 6.80 2 12.50
07.12 16:30

Вингер «Зенита» Педро дос Сантос поддержал своего одноклубника Александра Соболева, который в последнее время регулярно подвергается критике.

«Команда всегда будет поддерживать его, забивает он или нет. Мы всегда будем на его стороне, всегда будем говорить пробовать еще раз, даже если ошибся. Он очень сильный футболист», - цитирует Педро Metaratings.

«Зенит» купил Соболева у московского «Спартака» в конце августа, сумма трансфера составила около 10 миллионов евро. 27-летний россиянин принял участие в 10 матчах питерского клуба в Российской премьер-лиге, но голевыми действиями не отметился.

После 17 туров подопечные Сергея Семака лидируют в чемпионате, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Соболев Педро дос Сантос ещё теги

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