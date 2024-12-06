Шикунов: «Победа «Химок» над «Динамо» не будет считаться сенсацией»

Экс-спортдир столичного «Спартака» Александр Шикунов высказал мнение о грядущем противостоянии московского «Динамо» и «Химок» в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

«Победа «Химок» в предстоящем матче не будет считаться сенсацией. «Динамо» - не крепкий боец. Динамовцы не совсем в порядке для больших задач», - передает слова Шикунова «Чемпионат».

Напомним, что поединок между «Динамо» и «Химками» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 8 декабря. Начало матча запланировано в 14:00 по московскому времени. В преддверии встречи хозяева занимают пятое место в турнирной таблице, а гости находятся на 13-й строчке.