Опытный российский полузащитник Артур Юсупов покинул екатеринбургский «Урал». Между сторонами истек срок действия трудового соглашения.

«Благодарим Артура за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшем!» - говорится в публикации екатеринбургского клуба.

Юсупов выступал за «Урал» с сентября 2024 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекал в конце первой половины сезона-2024/2025. Полузащитник сыграл за екатеринбургский коллектив девять поединков, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

По итогам 21-го тура первого дивизиона «Урал» с 37 очками занимает третье место в таблице.