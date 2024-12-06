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Игрок «Спартака»: «Нужно хорошо завершить этот год»

06 Декабря 2024 • 10:43 Комментировать

Игрок московского «Спартака» Даниил Денисов дал комментарий в преддверии домашнего поединка против «Пари НН» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

«Не мы это решаем: когда заканчивать чемпионат, когда его начинать. Есть как есть. Нужно хорошо завершить этот год. Беспроигрышная серия «Краснодара» не сидела в голове», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в предыдущем поединке Российской премьер-лиги спартаковцы обыграли на выезде «Краснодар» со счетом 3:0. После этого матча «народная команда» набрала 34 балла и занимает третье место в турнирной таблице. Матч «Спартака» и «Пари НН» пройдет в субботу, 7 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Денисов
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