Сперцян прокомментировал последние неудачи «Краснодара»

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мыслями о неудачных результатах команды в последних поединках чемпионата России.
«Ничего сверхъестественного не случилось. Если мы сейчас начнём ругаться, то дальше будет только хуже. Нам надо быть сильными и вместе справляться с трудностями», - высказался полузащитник в эфире телеканала «Матч ТВ».
В последнем поединке чемпионата России краснодарский коллектив на домашнем стадионе принимал московский «Спартак». «Быки» потерпели крупное поражение со счетом 0:3. После 17 туров Премьер-лиги краснодарская команда набрала 38 очков и находится на второй позиции в таблице.
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