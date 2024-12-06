«Манчестер Сити» следит за Батраковым

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков может перебраться в Английскую премьер-лигу.

Как сообщает Legalbet, интерес к молодому футболисту проявляется «Манчестер Сити». Отмечается, что английский клуб следит за Батраковым с прошлого сезона. «Манчестер Сити» может обойти санкции с помощью холдинга City Football Group, купив игрока в один из клубов, а затем арендовать футболиста с правом выкупа.

Батраков проводит впечатляющий сезон, воспитанник «Локомотива» забил 10 голов и отдал 6 голевых передач в 16 матчах Российской премьер-лиги. Действующее соглашение Алексея с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2027 года.