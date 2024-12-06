Давыдов: «По той игре, что показывает «Спартак», их не остановить»

«По той игре, что показывает «Спартак», их не остановить. Жаль, что остался один матч с «Пари НН», в котором они с легкостью победят в 2-3 мяча. Потом все будет зависеть от подготовки на сборах», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».