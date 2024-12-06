Давыдов: «По той игре, что показывает «Спартак», их не остановить»

Бывший игрок московского «Спартака» Денис Давыдов высказался об участии «народной команды» в чемпионской гонке РПЛ.
«По той игре, что показывает «Спартак», их не остановить. Жаль, что остался один матч с «Пари НН», в котором они с легкостью победят в 2-3 мяча. Потом все будет зависеть от подготовки на сборах», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».
Напомним, что заключительный поединок перед зимним перерывом спартаковцы проведут против «Пари НН» в субботу, 7 декабря. После 17 туров Российской премьер-лиги команда Деяна Станковича набрала 34 балла и располагается на третьей позиции в турнирной таблице.
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