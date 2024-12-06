«Црвена Звезда» озвучила решение по Дркушичу

Звездан Терзич, который является гендиректором белградской «Црвены Звезды», дал комментарий касательно будущего в команде защитника Вани Дркушича. Игрок арендован у петербургского «Зенита».

«Вернется ли Дркушич в «Зенит» уже зимой? Мы сохраним Ваню до конца сезона. Он нужен нам», - передает слова руководителя Odds.ru.

Ранее в прессе сообщалось, что словенский защитник может досрочно вернуться из аренды из-за малого количества игровой практики. В нынешнем сезоне Дркушич поучаствовал в шести поединках «Црвены Звезды», в которых отметился одним забитым мячом.