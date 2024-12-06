«Зенит» мог купить двух игроков за 27,5 млн евро - названы имена

Экс-гендиректор стамбульского «Бешикташа» Каан Шакул рассказал о несостоявшемся переходе хавбеков Бактиёра Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша в петербургский «Зенит» за 27,5 миллиона евро.
«Была согласована общая сумма 27,5 миллиона. Но затем сделка сорвалась. Представители «Зенита» прилетали в Стамбул для переговоров, однако Зайнутдинов дал четко понять, что не хочет ехать в Россию. Поэтому сделка была отменена», - передает слова Шакула HT Spor.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 39 баллов и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на одно очко.
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