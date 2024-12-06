«Зенит» мог купить двух игроков за 27,5 млн евро - названы имена

«Была согласована общая сумма 27,5 миллиона. Но затем сделка сорвалась. Представители «Зенита» прилетали в Стамбул для переговоров, однако Зайнутдинов дал четко понять, что не хочет ехать в Россию. Поэтому сделка была отменена», - передает слова Шакула HT Spor.