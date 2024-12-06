Луценко: «У Тюкавина синдром второго сезона»

Экс-форвард столичного «Динамо» Евгений Луценко прокомментировал игру форварда столичного клуба Константина Тюкавина в нынешнем сезоне.
«Надо не забывать, что возраст нестабильный. Держать такую же планку в первом, втором, третьем сезонах очень тяжело. Может быть синдром второго сезона», - передает слова Луценко «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 22-летний российский нападающий поучаствовал в 20 поединках «бело-голубых». Тюкавин отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
После 17 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 балла и занимает пятое место в турнирной таблице.
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