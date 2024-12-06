Ледяхов высказался о победной серии «Спартака»

Экс-футболист «Спартака», а ныне эксперт Игорь Ледяхов в беседе с представителями СМИ прокомментировал последние результаты команды Деяна Станковича в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Спартак» превратился в сбалансированную команду, которая и сзади надежна, и впереди хороша. Плюс великолепная «физика». Отсюда победная серия с общим счетом 16:2!» - цитирует Ледяхова «Спорт-Экспресс».

В последнем матче Российской премьер-лиги «Спартак» на выезде встречался с «Краснодаром». Команда Деяна Станковича отпраздновала уверенную победу со счетом 3:0. После 17 туров чемпионата страны «красно-белые» набрали 34 балла и занимают третье место в турнирной таблице.