Ветеран «Спартака» назвал козыри Угальде

Бывший футболист столичного «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мыслями о форварде «народной команды» Манфреде Угальде, лидирующем в бомбардирской гонке Премьер-лиги.

«Козыри Угальде - прекрасная работа с мячом, умение открыться за спину, взрывная скорость, голевое чутье. Для всех очевидно, что он максимально эффективен в центре нападения», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата России Угальде провел 17 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. «Спартак» с 34 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице и уступает лидирующему «Зениту» пять баллов.