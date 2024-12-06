Ледяхов назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» и национальной команды России Игорь Ледяхов высказался о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

В разговоре с журналистом «Спорт-Экспресса» эксперт заявил, что поставил бы 100 долларов на победу «сине-бело-голубых» в текущем розыгрыше чемпионата страны.

«В распоряжении Семака практически два состава. Домашнее поражение от Самары - несчастный случай. Ничего, встряхнутся, сделают выводы и пойдут за очередным титулом», - высказался Ледяхов.

После 17 туров чемпионата России петербургский коллектив с 39 баллами занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.